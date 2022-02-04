1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte işte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte işte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.591 olup, 543 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 642 kişi taburcu edilmiştir. 

226 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 147  kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

4 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.591    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 543  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 543      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 642      

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.443.948  
      
Toplam Vaka Sayısı: 57.581       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.132       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5275     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5191     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 176  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1531   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3774         

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   122188"

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 19:58
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