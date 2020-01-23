1. Mobilya Fuarı ve 10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı açıldı

1. Mobilya Fuarı ve 10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı bu akşam düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alan fuarlar, 26 Ocak’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Birinci Mobilya Fuarı’nın açılışında TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Mobilya Sanayiciler Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi ve Sanayi Odası Başkanı Canan Avunduk konuşma yaptı.

BAŞÇERİ: “TC OLARAK HER ZAMAN ÜRETENİN YANINDAYIZ”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Mobilya Sanayiciler Derneği’nin kendisini ziyaret ettiğinde onların heyecanının kendisine de yansıdığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman üretenin yanında olacaklarını vurguladı.

Başçeri, ekonominin üretimle geliştiğini ve bunun da refahı getireceğini ifade etti.

ERHÜRMAN: “FUARLAR ‘BİZ YAPABİLİRİZ’İ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mobilya sektörünün ilerleyişine uzun zamandır tanıklık ettiğini belirterek, bu fuarların “biz yapabiliriz”i gözler önüne serdiğini söyledi.

Üreten kesimin “sizden bir şey olmaz” diyenlere yanıt verdiğini dile getiren Erhürman, “Her gün gelişerek devam etmeliyiz… Üreten yok olmaz” dedi.

TAÇOY: “ÜRETİM İSTİKRARA DAYANIR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, aynı anda açılışı yapılan iki fuarın kendisini gururlandırdığını ifade ederek, üretimin istikrara dayandığını belirtti.

Taçoy, istikrarı sağlamak için de üretim, yaratıcılık ve standardın sağlanmasıyla sektörlerin ilerlediğini ve ardından da yurt dışı pazarlara hitap eder noktaya ulaşılabileceğini söyledi.

TÖRE: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yerli üretimin yatırımının korunması gerektiğine dikkati çekerek, hükümet ve devlet olarak yerli üretimin korunması için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

AVUNDUK: “ÜRETEN YOK OLMAZ, KİMSE BUNU UNUTMASIN”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da, “bu ülkede hiçbir şey olmaz” diyenlere inat böylesi fuarlarla sanayinin de üretimin de olabileceğini gösterdiklerini belirtti.

Avunduk, “Üreten yok olmaz, kimse bunu unutmasın” dedi.

CİDDİ: “ÜRETİMİMİZİ GÖSTERME ŞANSI BULDUK”

Mobilya Sanayiciler Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi ise kendilerine böyle bir fırsat verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, tüketiciyle üreticinin bir araya gelebildiği böylesi etkinliklerin önemine değindi.

Ciddi, bu fuar sayesinde kendilerinin de dünyanın başka yerlerindeki ürünler gibi üretim yapabileceğini gösterme şansı bulduklarını söyledi.

EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI

Daha sonra yapılan Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nın açılışında ise Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, evliliğin kutsal bir görev olduğunu belirterek, “Milletimizin çoğalması için evlilik gerek” dedi.

Evliliğin uzun ve desteklenmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiren Töre, bu tür fuarlarla evlenecek kişilere kolaylık sağlandığını, sektörlere de tanıtım şansı verildiğini kaydetti.

Töre, fuarların gerçekleştirilmesine katkıda bulunanları da kutladı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise evliliğin ulvi, geleceği oluşturmak için bir görev olduğunu belirterek, bu tür geniş organizasyonların bir araya gelmenin tasarlanmasına da katkı koyduğunu söyledi.

Sektörlerin gelişiminin ekonominin gelişmesine katkılarını da dile getiren Taçoy, 10’uncusu gerçekleştirilen fuarın her geçen yıl gelişerek ekonomideki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti.