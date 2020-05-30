1 Temmuz'dan itibaren yabancı turistler de ülkeye gelebilecek

Yabancı turistler için açılım tarihi 1 Temmuz olarak açıklandı. Ancak Bakanlar Kurulu, bu kararı açıklarken hava ve deniz limanları, ayrıca geçişlerle ilgili bir referans vermedi. Bu durum, Larnaka ya da Baf havaalanlarından gelerek geçişleri kullanan turistler anlamında, turizme yönelik bir belirsizliği de beraberinde getirdi.



Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, "koşullar bugünkü gibi devam ederse" 1 Temmuz’dan itibaren tursitlerin belli koşullarla kuzeye gelebileceğini, "yüksek risk" veya "düşük risk" taşıyan ülkelerden geleceklere farklı prosedürler uygulanacağını bildirdi.



Turistlerin hangi ülkelerden gelebileceğine yönelik "risk değerlendirmesi" yapılacağı, bunun detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Turistlerin gelişleriyle ilgili "Kategori 1" ve "Kategori 2" şeklinde ülkelerin belirleneceği ifade edildi. Bakanlar Kurulu'nun ilk değerlendirmesine göre "riskin yüksek olduğu" ülkelerden gelenler karantinaya girecek, "riskin daha az" olduğu ülkelerden gelen turistler ise testle ülkede kalabilecek. Bu yöndeki detaylı çalışma daha sonra açıklanacak.