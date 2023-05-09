10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası…

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, yıllardır verdikleri mücadeleye rağmen ne engelli istihdamı, ne de nakdi yardım konusunda istedikleri noktaya ulaşabildiklerini kaydetti.

İnsanca yaşam noktasında Avrupa standartlarının çok altında olduklarını belirten Federasyon, ulaşım, dolaşım ve erişimde KKTC’nin sınıfta kaldığı vurgusunu yaptı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk yazılı açıklama yaparak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlik programını aktardı; engellilerin sıkıntılarına dikkat çekti.

660 engellinin iş ve aş beklediğini, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmemesinin KKTC’li yöneticilerinin “acizliği” ve “ayıbı” olduğunu belirten Yücetürk, “Sosyal devlet anlayışından uzak bir şekilde engellilere reva görülen nakdi yardımlar günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir” dedi.

KKTC’de yaşayan engellilerin bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğünü, bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor almasının bile büyük bir işkence olduğunu dile getiren Yücetürk, 2014 yılında temeli atılan ve 8 yılda tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin hala hizmete açılamamasını ve yatak kapasitesinin düşürülmesini de eleştirdi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun Engelliler Haftası programı şöyle:

“10 Mayıs Çarşamba günü saat 09.15’te Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı dernek başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Ardından bir dizi ziyaretler gerçekleştirilerek, engellilerin genel beklentilerini içeren 16 maddelik istem paketi sunulacak.

Saat 10.30’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, saat 11.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 15.30’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ziyaret edilecek.

11 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre ziyaret edilecek.

12 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de Maliye Bakanı Alişan Şan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Merkez’inde ağırlanacak.

Saat 15.00’te Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’ndan bir heyet Gazimağusa Gülseren Askeri Kampı’nda düzenlenecek Engelli Yemin Töreni’ne katılacak.

15 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Federasyon Başkanı Yücetürk, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenecek engellilerle ilgili konferansa katılacak”.