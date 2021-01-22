11'i yerel 14 vaka açıklandı

11'i yerel 14 vaka açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2037  olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini,  19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

22  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2037  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 11 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 378 .622 

Toplam Vaka Sayısı: 1997 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1753 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 232 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 177  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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