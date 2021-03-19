12.sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor...Bakanlar kurulu kararları açıklandı

12.sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor...Bakanlar kurulu kararları açıklandı
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Bakanlar Kurulu kararlar Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı.

Açıklanan kararlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Sokağa çıkma yasağı yasasının verdiği yetkiyi kullanarak ;

22 mart pazartesi’nden itibaren pazar hariç hergün

gece 21.00 den sabah 05.00 e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına, Pazar günleri ise sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

-29 mart 2021, pazartesi tarihinden itibaren 12nci sınıflar seyreltilmiş olarak eğitime başlayacaktır.

-Yeşil hat tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın sağlık bakanlığının belirlediği kriterlerde ticaret yapmaları uygun görülmüştür

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-Restoranlar, pastahane, kafeler ve meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlarda oturma alanları görevlerini sürdürebileceklerdir.

-Kavehane , kafeterya ve lokallerin dış sosyal mesafe kurallarına uygun olarak faaliyetlerine devam edebileceklerdir. ancak belirtilen sektörlerde oyun(okey, tavla v.b.) oynatılamayacaktır.

-Bet ofislerde görev yapan kişilerin 24.03.2021 çarşamba gününe kadar pcr testi taranmaları uygun görülmüş olup, aksi yönde bir karar üretilmemesi halinde belirlenen koşullarda 24.03.2021 tarihinde açılmalarına karar verilmiştir.

-Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri ve lisanslı yüzücülerin antremanlarının yapılmasına karar verilmiştir. ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacaktır.

-Kapalı spor salonlarında (fitnes) görev yapan kişilerin 24.03.2021 çarşamba tarihine kadar taranarak pcr testi yaptırmaları uygun görülmüş olup , aksi bir karar üretilmemesi halinde belirtilen koşullarda 24.03.2021 tarihinde açılmalarına karar verilmiştir

-Ev karantinasına geçilebilmesi için kriterlerinin belirlenerek başlanması yönünde çalışma yapılmasına karar verildi.

12 nisan 2021 tarihinde 3 günlük kapalı otel turizminin başlanabilmesi için ülkemizde bileklik uygulamasının ve denetiminin hayata geçmiş olması gerekmektedir. ayrıca geri kalan turizm sektörünün takvimlendirilerek açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır

-Profesyonel tiyatro ve konser gibi performans sanatçılarının çalışmalarını / provalarını bireysel olarak yapmaları uygun görülmüştür .

-Kapalı olan sektörlere , kapalı olarak kaldıkları sürelere göre 1500 tl katkı verilmesi 23 mart 2021 tarihinde gerçekleştrilecektir. bu kapsamda 49.805 kişiye 60.500.000 tl ödeme yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 21:55
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