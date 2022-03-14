14 Mart Tıp Bayramı kutlamasında gerginlik

Türkiye’den Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisi olarak gelen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkank Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşması sırasında Cumhurbakanı Ersin Tatar’ın müdahale etmesi ile ortam gerildi.

Dr. Ökten’in Türkiye’de hak mücadelesi veren doktorların, şiddet, uzun nöbet saatleri ve zorlu koşullar nedeniyle başlattığı grevin, yalnız maaş olarak algılanıyor oluşu ve “giderlerse gitsinler” yaklaşımından bahsederken Tatar “Türkiye’nin bu konularını burada konuşamazsınız” deyince salonda bulunan hekimlerden “ne münasebet” “devam edin” sesleri ve alkışlar geldi.

Bunun üzerine Dr. Ökten konuşmasına devam ederken Cumhurbaşkanı Tatar ise konuşma sırasında salonda kalmaya devam etti.