Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
“Günden güne barbarlaşan dünyadan başka dünyalara kaçışın gizemli anahtarını tutar ellerinde. Başkaldırı ile uyumun birlikte ve zıtlıkla yol aldığı bir yaşam keşfidir, öykü. Deneyim ile düş arasını doldurma uğraşıdır; anahtar deliğinden içeri bakmak, insan ruhunu dikizlemektir. Şiirin kız kardeşidir; kısa, çarpıcı satırlarla büyüler.
Yaşamın fotoğrafını çeker. Arkaik sancıları günün dillerinde açıklar; çünkü insan unutur, öykü hatırlar. Zamanın yüzeyinde bir yırtık oluşturur ve okuyucuyu o yırtıktan görünen kesiti izlemeye davet eder; bizler de gözümüzü oraya dayayıp izleriz, ‘an’ın bizi odaklandırdığı çok boyutlu evreni.”