15 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Karpaz’da, 15 köyde, Korona salgını nedeniyle saat 14.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği bir hafta süreli yasak nedeniyle vatandaşlar sağlıkla ilgili çok acil durumlarda ancak İskele Kaymakamlığı’ndan izin alarak sokağa çıkabilecek.



Yasağın ilan edildiği köyler şöyle: “Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy.”

Konuyla ilgili resmi gazetede yayımlanan karar şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarihi itibariyle saat 14.00’den itibaren 7 gün süreyle aiağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılması için kısmi sokağa çıkma yasağı yerine, sokağa çıkma yasağı ilan eder.

1-Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy köylerinde sadece çok acil sağlık ihtiyacı için İskele Kaymakamlığından izin almak kaydıyla evden çıkılabilecektir.

2-Tanımlanan bu köylerde tüm giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak ve bu süreci yürütmek üzere Kemal Deniz Dana Başkanlığında, İskele Kaymakamı, Polis Müdürü veya Müdür Yardımcısı’ndan oluşan Karpaz Koordinasyon Komitesi kurulacaktır.

3-Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 16:05