2 kişi daha hayatını kaybetti...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

2 kişi daha hayatını kaybetti...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte toplam 18 bin 565 test yapıldı, 172 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

88 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke bölgesindendir. 

18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 2  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747

Toplam Vaka Sayısı: 92.279          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2265"  

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022, 19:01
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