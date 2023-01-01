2022 yılının son günlerinde 51, 46 ve 54 yaşlarında 3 kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Dün gece 3 evde yangın meydana geldi; diğer yandan 87 yaşındaki araç sürücüsünün dikkatsizlik sonucunda çarptığı 36 yaşındaki yaya ise yoğun bakımda…

Polis açıklamasına göre dün saat 02.50 sıralarında, Tatlısu'da yaşayan Fatma Tosun (K-51) evinde rahatsızlanarak, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti; Tosun’un otopsisinde ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu belirlendi.

Yeniboğaziçi’nde bir otelde kalan İsmail Dağ (E-46) da dün 17.00 sıralarında, aniden rahatsızlanarak yaşamanı yitirdi.

Sipahi'de yaşayan Şevki Altuntaş (E-54), ise 29 Aralık Perşembe günü saat 21.30 sıralarında, evinde rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Otopsisinde Altuntaş’ın ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Ölümlerle ilgili polis soruşturması devam ediyor.