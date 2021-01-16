22.00-05.00 arası kapanma kararı çıktı

Artan kovid 19 vakaları sonrası toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Saner'in açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

-İç bulaş günlük 30 lu rakamlara ulaşmıştır.

-Aşı müracaatı için ciddi sayıda talep var.

-Yarın akşamdan itibaren 17 Ocak-24 Ocak' a kadar saat 22.00-05.00 e kadar kısmı kapanma olacak.

-3 ay içinde hayat pahalılığı oranı memurlara yansımayacak.Hak sağlı kalacak sonra ödenecek.

-Elde edilen miktar reel sektöre aktarılacak.

-Okulların açılması 22 Ocak'a kadar ertelendi

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021, 18:52