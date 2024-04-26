Girne’de eski erkek arkadaşının, gerçekte kedisine şiddet tehtidinde bulunmadığı halde, söz konusu şahsın kendisine şiddet tehdidinde bulunduğu yönünde polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 25.04.2024 tarihinde, Girne’de, D.S.(E-32), eski erkek arkadaşının, gerçekte kedisine şiddet tehtidinde bulunmadığı halde, söz konusu şahsın kendisine şiddet tehdidinde bulunduğu yönünde polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı tespit edildi.

Polis konuyla bağlantısı olan D.S’i tutukladı. Soruşturma soruşturma devam ediyor.