3 ilçede asayiş ve trafik denetimleri

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis açıklamasına göre, Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen 1 kişi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 950 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 148 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 3 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Girne’de gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 97 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 18 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 520 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 3 araç trafikten men edildi.