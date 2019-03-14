3 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşerek ağır yaralandı



Girne’de, 3 yaşındaki bir çocuk apartman merdivenlerinden inerken düştü ve aşır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, olay, bugün saat 14:00 sıralarında, Riks Abaras Sitesi A Blok 3 isimli apartmanda meydana geldi. Emin İbragimov (E-3) merdivenlerinden aşağıya indiği sırada düşüp ağır şekilde yaralandı.

Emin İbragimov (E-3) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.