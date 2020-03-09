Devlet Piyangosu’nun dün akşam gerçekleştirilen çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye 44068 numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 600 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 18 Mart tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak bugün satışa çıktı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 11:06