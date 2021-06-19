32 yaşındaki Maral Gichgeldiyeva yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da ikametgahında rahatsızlanan 32 yaşındaki Maral Gichgeldiyeva (K) yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU…3 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen G.T.M.’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 14.30’da gerçekleşen olayın ardından mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu düşünülen B.D.M.(E-21) ve P.C. (E-28) tespit edildi.

B.D.M.’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Tüm zanlılar tutuklandı.

GİRNE’DE İNSAN KAÇIRMA VE YARALAMA



Girne’de ev arkadaşı Şükri Kaçmaz’ı aralarındaki sorunu konuşmak maksadı ile M.D. (E-22) ve M.P.’nin (E-29) yardımıyla yarım inşaata kaçıran M.N.A. (E-23), Kaçmaz’ı darp ederek, kesici aletle sağ bacağından yaraladı.17 Mayıs saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenler tutuklandı.GİRNE’DE POİLİSE BAŞKASININ EHLİYETİNİ VEREN 1 KİŞİ TUTUKLANDIÖte yandan, 16 Haziran saat 00:10 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde polisin trafik kontrolü yaptığı sırada, başkasına ait sürüş ehliyetini görevli polise verip, işlediği trafik suçu nedeniyle sahte kayıt yapan I.T.O.M. (E-26) tutuklandı.Adı edilen dün tespit edilerek polis tarafından yapılan soruşturmasında yine kendisini bir başkası olarak tanıtıp, başka bir şahsa ait pasaportu görevli memura vererek başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi. Adı edilen tutuklandı.SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN 50 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDISokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 50 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.