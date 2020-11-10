“4’lü koalisyonu bozup UBP ile hükümet kuran HP değil mi,toplumu balık hafızalı sanmayın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers’in “UBP-CTP-HP el ele versin” sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

CTP’nin her iktidara geldiğinde, kendisinden önce yaratılan enkazı toplamak için uğraşan bir parti olduğunu söyleyen Derya, “Ülkede taş üstüne taş bırakmadığınız için CTP’yi anmanız normal” dedi.

“TOPLUMU BALIK HAFIZALI SANMAYIN”

“Ama toplumu balık hafızalı sanmayın. Cumhurbaşkanlığı seçimi hesaplarıyla 4’lü Koalisyonu bozup UBP ile hükümet kuran HP değil mi?” diyen Derya şöyle devam etti:

“Mart’tan beridir ülkenin pandemi dolayısı ile girdiği onca sıkıntının çözümlenmesi için ‘Kriz Masası kuralım, hep birlikte uğraşalım’ diyen CTP iken, ülkenin ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere hükümetiniz tarafından darmadağın edilmesine karşı en yapıcı önerilerle gelen CTP iken, taş edebiyatı yapmadınız da şimdi mi aklınız başınıza geldi? ‘Hükümetten çekildik’ diye açıklama yapmanızın üzerinden 1 ay geçti, bakanlarınız istifa bile vermedi. Memleketin demokrasisi, iradesi ayaklar altına alındı, tek kelime etmediniz; şimdi de taş-el edebiyatı ile zevahiri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın!”

Doğuş Derya’nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Taş üstünde taş bırakmayacaksınız, sonra da elini taşın altına koyma edebiyatı yapacaksınız… Neymiş? UBP-CTP-HP koalisyonu kurulmalıymış. ‘CTP elini taşın altına’ koymalıymış. Evet CTP her iktidara geldiğinde kendisinden önce yaratılan enkazı toplamak için uğraşan bir parti, o yüzden ülkede taş üstünde taş bırakmadığınız için CTP’yi anmanız normal. Ama toplumu balık hafızalı sanmayın. Cumhurbaşkanlığı seçimi hesaplarıyla 4’lü Koalisyonu bozup UBP ile hükümet kuran HP değil mi? Mart’tan beridir ülkenin pandemi dolayısı ile girdiği onca sıkıntının çözümlenmesi için ‘Kriz Masası kuralım, hep birlikte uğraşalım’ diyen CTP iken, ülkenin ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere hükümetiniz tarafından darmadağın edilmesine karşı en yapıcı önerilerle gelen CTP iken, taş edebiyatı yapmadınız da şimdi mi aklınız başınıza geldi? “Hükümetten çekildik” diye açıklama yapmanızın üzerinden 1 ay geçti, bakanlarınız istifa bile vermedi. Memleketin demokrasisi, iradesi ayaklar altına alındı, tek kelime etmediniz; şimdi de taş-el edebiyatı ile zevahiri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın!”