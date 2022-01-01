87 yaşındaki şahıs, evinde hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin 87 yaşındaki Fuat Fuat dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, ikametgahında geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Fuat’ın ölüm sebebi için otopsi yapılacak.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Alsancak’taki bir restoranda müşterilerden aldığı 3 bin 197 TL’yi restoran muhasebesine teslim etmediği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı. İsminin baş harfleri M.K.(E-24) olan şahısın söz konusu hırsızlığı 27 Şubat ile 9 Mart arasında yaptığı belirtildi.

ARAÇ YANGINI

Büyükkonuk’da Taşocakları Mevkii’nde dün Tayfun Doru’nun sürdüğü araç, elektrik arızasından dolayı alev aldı. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen yandı.