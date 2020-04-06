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Acapulco Otelde kalanların test sonuçları açıklandı

Acapulco Otelde kalanların test sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, Acapulco Otelde 14 günlük gözetim altında bulunan kişiler yarın öğlen saatlerinde otelden ayrılacağını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Otelde gözetim altında kalanlara gerekli testler yapılmış ve sonuçları negatiftir. Ayrıca  Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance'da kalan öğrencilerin testlerinin  bu gece saat 23.30 da sonuçlandırılmasının ardından gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli tarafından yapılacaktır. "

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 21:44
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