Acapulco Otelde kalanların test sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Acapulco Otelde 14 günlük gözetim altında bulunan kişiler yarın öğlen saatlerinde otelden ayrılacağını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Otelde gözetim altında kalanlara gerekli testler yapılmış ve sonuçları negatiftir. Ayrıca Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance'da kalan öğrencilerin testlerinin bu gece saat 23.30 da sonuçlandırılmasının ardından gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli tarafından yapılacaktır. "

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 21:44