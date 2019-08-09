Kurban Bayramı’nı da içine alan hafta boyunca hava sıcaklığı, iç kesimlerde 38 – 41 derece dolaylarında olacak.

Hava durumuyla ilgili TAK’a kısa bir açıklama yapan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bayram haftası boyunca sıcaklığın mevsim normallerinin üç dört derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

Buran, “Ağustos ayı boyunca sıcaklıklar normalleri civarında veya üç dört derece üzerinde seyredecek” dedi.

Bayram haftasında nem oranlarının da düşük olacağını söyleyen Buran, düşük nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkta fark olmayacağını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin 10– 16 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41 sahillerde 34-37 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.