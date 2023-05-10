Akansoy’dan hükümete eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümeti, ülke yönetimi, eğitim ve enerji politikaları konusunda eleştirdi. Akansoy, ara seçimle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, en geç hafta başı adaylarını açıklayacaklarını kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kanal Sim’de soruları yanıtlayan Akansoy, 25 Haziran’da ülkede gerçekleştirilecek ara seçimler ve hükümet icraatları ile ilgili de konuştu.

“Gayrimeşru” olarak nitelediği hükümetin bugün “1 yıllık icraatlarını” anlattığı basın toplantısına değinen Asım Akansoy, “Ülkede çok büyük krizler var. Toplumsal düzeni alt üst edecek ne varsa yapmış bir kabineyi yönetiyor Ünal Üstel. Kendilerine olan güven sıfır noktasındadır. Hükümetin elle tutulur tek bir icraatı söz konusu değildir. Enerjide büyük bir kriz yarattılar. Eğitimi yönetemiyorlar. Basın toplantısıyla halka yeni vaatlerde bulunabilmeleri düşündürücü” ifadelerini kullandı.

Büyük acılar yaşanmış olmasına rağmen hükümet tarafından deprem meselesinin de unutulduğunu savunan Akansoy, “Mesele sadece bir spor salonu yapmak, okul yapmak meselesinin çok ötesindedir” dedi.

Hükümetin, insan hayatını korumaya yönelik önleyici tedbirler alması gerektiğine işaret eden Akansoy, binaların risk raporlarının sonuçlandırılması ve ona göre adım atılması gerektiğini kaydetti.

Toplumsal dayanışmalar yaratılmasının önemine işaret eden Akansoy, tüm dünyada yapılan işlemlerin, ülkede de yapılması gerektiğini kaydetti. Deprem konusunda hala atılmamış adımlar olduğuna dikkat çeken Akansoy, söz konusu adımların süratle atılması gerektiğine işaret etti.

Enerji sorunuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akansoy, Kamu İhale Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini anımsattı ve “Enerjide stratejik plan hazırlanmadan bir sözleşme yapılmaması gerektiğini net bir şekilde vurguladık” diye konuştu.

Akansoy, hükümetin, Türkiye’deki seçimlerden önce bu yönde adım atma çabasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Akansoy, CTP’nin, enerji konusunu toplumun tüm örgütleriyle istişare içerisinde takip edeceğini vurguladı. “Sosyal devlet dediğimiz şey, halkın yararına toplumu denetleyen unsur olarak ele alınması gerekir” diyen Akansoy, eğitim alanında ciddi bir gerileme söz konusu olduğunu kaydetti.

Söz konusu durumun ağırlıklı olarak kamu eğitiminde ortaya çıktığının altını çizen Akansoy, “Bu durum özel sektörü de ciddi anlamda teşvik etmekte, özel sektör kendini öne çıkarmaktadır. Özel okullar olacaktır ama bir ülkedeki eğitim ve sağlık standardını belirleyen şey, kamunun gücüdür. Eğitimde kalite sağlayabilmek için devlet olarak bütçede eğitime ayrılan payı yükseltmeniz gerekiyor” dedi.

Kamu okullarında tam gün eğitimle ilgili CTP olarak çalışma yaptıklarını kaydeden Akansoy, “CTP iktidarında tam gün eğitime geçilmesi için çalışacağız. Öğretmenlerin özlük haklarını dikkate alarak, alt yapı ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmek gerekiyor” diye konuştu.

“Eğitime ayrılacak bütçe konusu, tam gün eğitim için de geçerlidir” ifadelerini kullanan Akansoy, eğitim kalitesinden asla ödün vermeden öğrenci odaklı tam gün eğitimin önemine işaret etti.

Asım Akansoy, “Tam gün eğitim, CTP için esastır. Ekonomik unsurları ve öğretmenlerin haklarını da dikkate alarak, öğrencilerin mutlu bir şekilde o süreyi tamamlaması önemlidir. Böyle bir düzenlemeyle yola çıkmak gerekir” dedi.

CTP’nin ortaya koyduğu tezlerin, toplumun tüm kesimlerinden kabul gördüğünü söyleyen Akansoy, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemiyle ilgili örnekler verdi. Akansoy, CTP’nin en temel önceliklerinden birinin de bu olacağına dikkat çekti. 25 Haziran’da ülkede gerçekleştirilecek ara seçimlerle ilgili de konuşan Akansoy, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. “Adaylarımız şekillenmeye başladı” diyen Akansoy, en geç hafta başı adaylarını açıklayacaklarının altını çizdi.