Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kurşunsuz benzin ve eurodizel 38 kuruş, gazyağı da 35 kuruş arttı.

Yeni fiyatlarla 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 5.78 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin 5.88 TL, Eurodizelin 5.32 TL ve gazyağının da 5.29 TL oldu.

18 Haziran’da yürürlüğe giren son fiyatlarla halen 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.40 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin 5.50 TL, Eurodizel ve gazyağının ise 4.94 TL olarak uygulanıyor.