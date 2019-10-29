Akçın: Cypfruvex, üreticiyle büyük firmalar arasında temas kurmalı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Cypfruvex yetkililerinin üretici menfaatlerini göz önünde bulundurarak, geçen yıl Cypfruvex’ten ürün alan büyük firmaları kaybetmemek için onlarla temasların sağlanmasına ön ayak olmalarını talep etti.

Cypfruvex’e bu sezon atanan Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdür arasında anlaşmazlıklar olduğunu ileri süren Akçın, bu durumun üreticilere büyük zarar verdiğini söyledi.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Cypfruvex Yönetim Kurulu’nu üreticiye empoze etmeye çalıştığını, ancak üreticinin yönetim kurulunun Cypfruvex’i düzlüğe çıkaracak ve üreticiyi tümden birkaç tüccarın insafına bırakmayacağına inanmadığını ileri sürdü.

Akçın, Cypfruvex’in geçen sezonu iyi geçirdiğini, ürün fiyatlarını önceden ilan ederek, rakam olarak çok iyi ürün alıp Anavatanın büyük firmalarına sattığını, alıcıların da Cypfruvex’ten ürün almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Akçın, Cypfruvex yetkililerinin üretici menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu konuya el atmalarını, en azından geçen yıl Cypfruvex’ten ürün alan büyük firmaları kaybetmemek için onlarla temasların sağlanmasına ön ayak olmalarını talep etti.

Akçın şöyle devam etti:

“Bazı tüccarlar da Cypfruvex’teki durumun farkında oldukları ve fiyatları aşağılara çekmek için ürün alımlarını durdurdular. Tüccarların hükümetten talepleri ve şikayetleri ise geçen yılın İhracaat primlerinin hala ödenmediği; aynı zamanda bu yıl ihracat primlerinin ne olacağını bilmedikleri için ürün alımlarını şu anda bekletiyorlar.Geçen sezon Cypfruvexe ürün veren Üreticilerin paraları olduğu halde ve ellerinde satışa hazır konsantre olduğu halde Üreticilere geriye kalan ürün bedellerini Üreticiyi huzursuz etmek için ödemedikleri kanaati hakim.”

Cypfruvex’in,tüccarla üretici arasında bir denge unsuru olduğuna işaret eden Akçın, “Cypfruvex K.İ.T olarak kalmasını talep ederiz. Birilerine verilmesine tüm üreticiler olarak karşıyız. Verilmesi halinde Üreticilerin idam fermanının imzalanması demektir.Bu hükümet üreticinin ve üretimin yanında ise en kısa sürede konuya el atıp üreticiyi rahatlatmak ve bir an önce ürün fiyatlarını açıklayıp ürün alımlarını başlatmasını bekliyoruz. Bu hususta Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na ve diğer ilgililere büyük görevler düşmektedir” dedi.