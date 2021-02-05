Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu, uluslararası düzeyde akredite edildi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu, “Pearson Assured” tarafından uluslararası düzeyde akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu, 100'ü aşkın ülkede, 100 yılı aşkın eğitim ve öğretim tecrübesi ve güvenilirliğine dayanan, eğitim sistemini ve öğrenme modelini, kalite güvencesi standartlarına göre uluslararası düzeyde değerlendiren “Pearson Assured” tarafından gerçekleştirilen kalite denetimine tabi tutularak uluslararası düzeyde akredite edilmiştir.

Akdeniz Karpaz Üniversitesinden alınan bilgiye göre, “Pearson Assured” onay sürecinde Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu İngiltere’den gelen bağımsız denetçiler tarafından üç temel kalite ölçütü (Kurumsal Yönetim, Öğrenmenin Yönetimi, Ölçme-Değerlendirme Yönetimi) altında değerlendirilmiş ve uluslararası standartlarda faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğü onaylanmıştır. Bu çerçevede Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olan Pearson tarafından akredite edilmiş ve her yıl Pearson tarafından denetlenmeye devam edilecektir.

Öğrenciler için uluslararası sertifika imkânı

Öğrenciler, başarıyla bitirdikleri Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu’nun “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiş olması sayesinde, kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır. Pearson, İngiltere’de, ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da olmak üzere dünya çapında, birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütmektedir. Öğrenciler almaya hak kazandıkları bu belgeyi bahsedilen bölgelerdeki iş başvurularında ve kariyerlerine devam etmelerinde portfolyolarını güçlendirmek adına kullanabileceklerdir."