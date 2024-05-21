Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin dün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi bugün de devam ediyor.

Başbakanlık önünde araçlarını bırakarak dün akşam ayrılan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, saat 10.30’da yeniden toplandı.

Hayvan üreticileri dün Başbakanlık önüne döküp ateşe verdikleri balya kalıntılarında tekrar ateş yaktı. İtfaiye ekibi yakılan ateşi söndürdü.

Hayvan üreticileri, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için araçlı eylem başlatmıştı.

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.