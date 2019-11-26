Akıncı'dan Ercan'da açıklama: "Süreç bu kez çok farklı olacak"

Akıncı'nın açıklamasını izlemek için tıklayın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere sürecinde olumlu bir adım atıldığı belirterek, bundan sonra müzakere olacaksa ucu açık olmayacağını, görüşmelerin sonuç odaklı olacağını vurguladı.

Berlin’deki temaslarını tamamlayarak bu akşam saat 20.30 sıralarında KKTC’ye dönen Cumhurbaşkanı Akıncı, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı ile Berlin’deki temaslarını değerlendiren Akıncı, Berlin’deki 3’lü görüşmeden elde edilen sonuçları maddeler halinde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin’deki temaslarının yararlı ve olumlu geçtiğine inanç belirterek, müzakere sürecinde olumlu bir adım atıldığı düşüncesini de dile getirdi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önce kendisi ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüştüğün, sonrasında da üçlü görüşmenin gerçekleştirildiğini anımsatarak, görüşmenin yararlı ve verimli geçtiğini kaydetti.

“Özellikle 2 yıldır ısrarla ve istikrarlı biçimde savunduklarımızı BM Genel sekreterinin notlarında da yer aldı” diyen Akıncı, iki tolum, iki kesimli federasyonu bir kez daha net olarak vurguladıklarını ve BM temelinde başka bir çözümün olmayacağını söylediğini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının ve gelecek kuşakların yararına olacak çözümün eşitlik içinde yaşanacak bir çözüm olduğunu ifade eden Akıncı, “siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık konuları BMGenel Sekreterinin açıklamalarında da yer aldı. Siyasi eşitliğimizi içermeyecek bir çözüm gündemde değil”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan sonra müzakere olacaksa ucu açık olmayacağını da belirterek, görüşmelerin sonuç odaklı olacağını vurguladı.

“Müzakereler artık ucu açık olmayacak. Öncelikle genel konularda strateji belirlenecek. Geçmiş mutabakatlar geçerliliğini koruyacak. Görüşmeler sonuç odaklı olacak. Süreç bu sefer farklı olacak” diyen Akıncı, tüm bunların BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında da yer aldığına dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri’nin sürece ilgili ve katılımcı olacağını belirten Akıncı, bundan sonra ki süreçte de Genel Sekreter uygun bir aşamada 5’li konferansın toplanması için karar aldığını ve 5’li görüşmenye, iki toplum lideri, 3 garantör ülke ve BM’nin olduğu bir toplantı olduğunu ve 5 artı 1’in bu yüzden söylendiğini anlattı.

Bundan sonraki süreçte garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin, BM’nin ve AB’nin desteğinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Akıncı, iki toplum liderinin göstereceği karşılıklı anlayışında bu süreçte önemli olacağını vurguladı ve halkın kendi geleceklerine sahip çıkmak zorunda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıcı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bu toplantıların gerçekleşmesindeki katkısından dolayı teşekkür ederek, Berlin’de bulunduğu süre zarfında Almanya hükümetinin sağladığı lojistik desteğe, KKTC Berlin temsilciliğine, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisine, kendisiyle birlikte çalışan ekibine ve kendisiyle beraber Berlin’e giden ve bu önemli olayları medyada duyuran bağımsız basın mensuplarına da ayrı ayrı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019, 23:23