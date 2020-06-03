Akıncı, "Kuzey Kıbrıs Biyolojik Haritası Oluşturulması Projesi”nin detayları hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, ülkedeki ekolojik yaşama dair sorunlar ve çözüm önerileri Akıncı’ya aktarılarak Taşkent Doğa Parkı tarafından hazırlanan “Kuzey Kıbrıs Biyolojik Haritası Oluşturulması Projesi”nin detaylarıyla ilgili bilgi verildi.

Ekolojik dengenin ve biyolojik çeşitliliğin öneminin son zamanlarda ülkede yaşanan yangın felaketleriyle bir kere daha ortaya çıktığını dile getiren Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve işbirlikleriyle çözümler aradığına vurgu yaptı.

Akıncı, çevresel konularda paydaşların iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra, toplumda çevre farkındalığı yaratacak fikir ve projelerin desteklendiği Kalıcı Etki Proje Yarışması da düzenlendiğini kaydeden Mustafa Akıncı, çevrenin, tüm dünya insanlığının ortak malı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkenin tarihi ve doğal çevresinin çok güzel olduğunu ancak maalesef yeterince korunamadığını ifade etti.

Akıncı, çevreyi koruyup gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin sahiplenmesi gereken bir ödev olduğunun altını çizdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Şerife Gündüz de hazır bulundu.