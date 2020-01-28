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Akıncı, Lute ile telefonda görüştü

Akıncı, Lute ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Özel Danışman Jane Holl Lute ile telefonda görüştü. 
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lute’un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’nin bilgisine sunduğu, 30 Ocak’ta Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporu ve BM Güvenlik Konseyi’nden geçmesi beklenen karar kısaca değerlendirildi. 
 
Telefon görüşmesinde, BM Genel Sekreteri’nin 25 Kasım 2019 tarihli Berlin Açıklaması sonrasındaki süreçte gerektikçe temasta olunması konusunda mutabık kalındı.

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