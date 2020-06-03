Akıncı, sınır kapılarıyla ilgili Tatar ve Özersay’ı toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi cuma günü toplantıya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ve sağlık bakanı Ali Pilli’yi Cuma gün saat 11:00’de Cumhurbaşkanlığında toplantıya davet etti. Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk eş Başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istedi”