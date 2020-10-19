Akıncılar'da yangın

Akıncılar’ın doğu kısmında bulunan Dali köyünde dün başlayan ve ara bölgeye ardından da KKTC topraklarına sirayet eden yangın sonucu yaklaşık 40 dönümlük tepelik alan içerisinde bulunan kuru otlar ile 10 adet alıç ağacı, Osman Kondoz’a ait 3 dönüm anız ve içerisinde bulunan bir adet zeytin ağacı, Akıncılar Belediyesin’ne ait eski mezbaha arazisi içerisindeki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.