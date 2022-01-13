Akpınar, HAK-SEN’i ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nı (HAK-SEN) ziyaret etti.

Parti’den verilen bilgiye göre, Akpınar, ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Misyonu hayatın her alanında din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüşe bakmaksızın gerçekleştirdikleri işlerle insanlık için çalışma ve sosyal güvenlik amacı ile çalışma haklarını koruyan, adaletli bir maaş sistemi oluşturmayı amaçlayan HAK-SEN’in gerçekleştirdiği çalışmalarının destekçisiyiz ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Akpınar ayrıca, bu tip sendikaların var oluşunun gerek işveren için gerek ise çalışan için bir teminat olduğunu vurgularken, DP olarak sendikaların sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için katkı vermeye hazır olduklarını da ifade etti.