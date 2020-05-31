Akpınar: "Kıbrıs Genç Tv Kıbrıs Türkü'nün 23 yıldır dünyaya açılan sesi"

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Kıbrıs Genç Tv'nin 23. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Akpınar, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü'nün 23 yıldır dünyaya açılan sesi konumunda yer alan, Kıbrıs Türk Medyasında önemli bir konumda bulunan Birinci Medya Grubu'nun, yeni yaşını en içten dileklerimle kutluyorum.

Yıllara meydan okuyan; tarafsız, dürüst ve yayın ahlakından ödün vermeden Kıbrıs Türkü'nün sesini tüm dünyaya iletmek gibi ulvi bir görevi layığı ile yerine getiren Kıbrıs Genç TV'nin bu günlere gelmesinde büyük emeği olan, başta Brinci Medya Grubu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve Brinci Medya Grubu CEO'su Tekin Birinci olmak üzere, tüm kurum çalışanlarına özverili çalışmalarınından dolayı teşekkürlerimi sunar, yeni yaşlarının hayırlı olmasını dilerim."