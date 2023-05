Aktunç: “Kaygıları toplumsal olan tüm kesimlerin desteğine talibim”

25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimlerde, Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Serhan Aktunç, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte, Lefke’yi ziyaret ederek, partililerle ve Lefke halkı ile bir araya geldi.

Aktunç, DP Genel Sekreteri ve DP Milletvekili Serhat Akpınar, DP Lefke İlçe Başkanı Ekrem Gazi Özuysal’ın da yer aldığı ziyarette, Lefke halkı tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.

DP Lefke İlçe binasında, partililerle bir araya gelen Aktunç, burada partililere seslendi.

İş hayatının büyük bir kısmını özel sektörde geçirdiğini, özel sektörün ve özel sektör çalışanlarının sorunlarını çok iyi bildiğini, son 2 yıldan beridir de kamuda üst düzey bürokrat olarak görev yaptığını, kamunun ve kamu çalışanlarının da sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek, “her iki kesimin sorunlarını iyi biliyorum. Akademik çalışmalarımla harmanladığım tecrübelerimle, liyakat, samimiyet ve empati ile Cumhuriyet Meclisi’nde halkımızın vekilliğine talip oldum” dedi.

“Kaygıları toplumsal olan tüm kesimlerin desteğine talibim” diyen Aktunç, “Sadece Demokrat partililerden değil, liyakatten, samimiyetten, dürüstlükten, toplumsal sorunların çözümünden yana olan tüm halkımızın desteğine talibim. Çünkü ben de halkın içinden, bu ülkenin sorunlarını bire bir yaşayıp bilen biriyim” dedi.



“BENİ HER DEFASINDA, CUMHURİYET MECLİSİMİZ’İN GENEL KURUL SALONUNDA GÖRECEKSİNİZ!”Aktunç, toplumsal sorunların ancak ve ancak siyaset ile çözülebileceğini, bunun da yerinin Cumhuriyet Meclisi olduğunu belirterek, “Halkımızın sorunlarını toplumsal düzeyde çözülebilmesi için aday oldum. Bunun da yeri Meclisimiz’dir. Bir kişi ile çözülemeyeceğini düşünebilirsiniz ancak Cumhuriyet Meclisimiz’in Genel Kurul salonunda, her defasında beni göreceksiniz. Çünkü ben halkımızın sorumluluğunu taşıyacak, bu sorunların çözülebilmesi için elimden gelen gayreti ortaya koymaya hazırım” dedi.ATAOĞLU: “AKTUNÇ, SADECE PARTİMİZİN DEĞİL, TÜM HALKIMZIN ADAYI NİTELİĞİNDEDİR”Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek olan ara seçimlerde DP milletvekili adayı Serhan Aktunç ile birlikte gerçekleştirilen Lefke ziyaretinde yaptığı konuşmasında, Aktunç’un sadece DP adayı olmadığını, tecrübeleri, karakteri ve tutumu dolayısıyla, adeta halkın adayı niteliğini taşıdığını belirtti.Demokrat Parti’nin her bölgelerde ivme yakaladığını bunun memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, yeni dönemde partinin büyümeye devam edeceğini de ifade eden Ataoğlu, “Bunun nedeni, ayakları yere basın, toplumsal sorunların farkında, çözüm önerileri ve iradesi hazır bir partiyiz” dedi.