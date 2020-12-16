“Alaf Zivaniya” adlı yerli zivaniya tanıtıldı

Esnaf Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) bünyesinde üretilen “Alaf Zivaniya” adlı yerli zivaniya, bu akşam Lefkoşa’da düzenlenen tadım gecesinde tanıtıldı.

Lefkoşa surlar içinde yer alan Bedesten’de saat 18.30’da EZKOOP tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğine, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, EZKOOP Genel Başkanı Hürrem Tulga, yanı sıra bazı üzüm yetiştiricileri de katıldı.

Etkinlikte, KETZO Başkanı Kanber ve EZKOOP Başkanı Tulga birer konuşma yaptı.

“Alaf Zivaniya” ürünün tadımlık olarak sunulduğu etkinlikte, ayrıca kooperatif bünyesinde üretilen zeytinyağı, pekmez ve sabun ürünleri de sergilendi. Etkinlikte, ayrıca geçmişten günümüze yerli zivaniya üretimiyle ilgili kısa bir film gösterimi de yapıldı.

KTEZO Başkanı Kanber konuşmasında, “Bugün bizim için önemli bir gün. Alaf adlı zivaniya markamız lansmanını yapıyoruz. Üreticisi EZKOOP ve kooperatif birliklerinden oluşan üretim skalamızın üçüncüsü oluyor. Zeytin, harnup, köfterden sonra şimdi de zivaniya üretimi yapıyoruz. Bunun devamı da gelecek” dedi.

Kıbrıs Türk toplumu için üretmenin önemine işaret eden Kanber, bu pandemi sürecinde gördük ki üretim ekonomisi gelişmeyen ülkeler bu sıkıntılı dönemlerde zor günler yaşıyor. Biz, üretim ekonomisinin gelişmesi konusunda öncülük yaptığımız ve toplumumuza böyle ürünler kazandırdığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

Kanber ayrıca zeytinyağı, harnup ve zivaniya ürünlerinin uluslararası standartlarda olmasının kendileri için bir övünç kaynağı olduğunu da ifade etti.

EZKOOP Genel Başkanı Hürrem Tulga, kooperatif tarafından yürütülen dokuz yıllık bir çalışmanın sonucu olan “Alaf Zivaniya” markasının, Kıbrıs Türk kooperatifçileri tarafından uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ilk yerli zivaniya olduğunu açıkladı.

Tulga şöyle konuştu: “Ürün, 9 yıllık bir çalışmanın sonucu. Projelendirilip, teknik destek alındı. Gerekli yatırımlar yapıldı. Uluslararası akreditesi bulunan bir laboratuvardaki analiz yeterlilik testini geçti. Tarladan sofraya olan süreçte de tüm denetimleri gıda mühendisleri tarafından da yapıldı.”

Alfa Zivaniya’nın üzüm yetiştiricileri için de büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Tulga, “Ürün, bu yıl 60 bağcıdan yaklaşık 25 ton ürününün kullanılarak Mehmetçik’te bulunan fabrikada üretildi. Şu an dört tonluk bir zivaniya üretimi yapıldı. Talebe göre, 25ml, 50ml, 75ml şişelere doldurularak satışa sunulacaktır” dedi.

Hürrem Tulga, “Hedefimiz uluslararası standartlarda ürettiğimiz bu zivaniya markasının bir ihracat ürünü olmasıdır. Kooperatif, zeytinyağında olduğu gibi bağcılıkta da ham madde olarak üretilen ürünlere değer katıyor” şeklinde konuştu.