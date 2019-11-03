"Alım gücümüz sürekli olarak düşüyor"

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’nun Antalya'da düzenlediği "Türkiye Buluşması Genişletilmiş İstişare Toplantısı" Antalya’da gerçekleştiği, toplantıya KKTC’yi temsilen Kıbrıs Türk Memur-Sen heyetinin katıldığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Memur-Sen’den yapılan açıklamaya göre, istişare toplantısına bir heyetle katılan Kıbrıs Türk Memur-Sen Başkanı Akın Manga, toplantının açılışında katılımcılara seslendi.

Manga, “Kıbrıs Türk Memur-Sen Sendikası Genel Yönetim Kurulu ve üyelerimiz adına hepinizi selamlıyorum” diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’nun üyesi olarak, düzenlenmiş olan genişletilmiş istişare toplantısına katılmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Manga; “Anavatanımız Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ta çalışma yaşamımızda var olan sıkıntılarda, birçok ortak noktamız olduğu inancındayım. Bu istişare toplantımızda, çalışanlar yararına ortak çözüm yolları üretileceğine inancımız tamdır” dedi.

Manga konuşmasında, şu an enflasyonda yaşanan olumsuz havadan Kuzey Kıbrıs’ta çalışanların daha fazla etkilendiğini, zira temel gıda yaş sebze-meyve ve tekstil ihtiyacının ezici çoğunluğunun Türkiye’den ithal edildiğini söyledi ve bu konuda yeterli denetim yapılmadığından halkın, Türkiye fiyatlarının 2-3 katı fazla bedel ödediğinin altını çizdi ve hükümet yetkililerini bir kez daha uyardı.

“ALIM GÜCÜMÜZ VE REFAH DÜZEYİMİZ SÜREKLİ OLARAK DÜŞÜYOR”

Kıbrıs Türk Memur-Sen Başkanı Akın Manga konuşmasında, kamuda çalışanların alım gücünün sürekli olarak düştüğünü, buna karşın bir önlem alınmadığını söyledi. Manga şöyle devam etti:

“Türkiye’de olduğu gibi KKTC hükümetleri de, kamu çalışanlarının maaş-ücret düzenlemelerinde, gerçekleşen reel enflasyon yerine, bütçede öngörülen tahmini enflasyonu baz almaktadırlar. Hatta zaman zaman, ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek, bu ödenekleri bile dondurma yoluna gitmektedirler. Adil olmayan bu uygulamalar, alım gücümüzün ve refah düzeyimizin sürekli olarak düşmesine neden olmaktadır.”

Manga sözlerinin sonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Fırat’ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na destek beyan etti ve Kıbrıs Türk Memur-Sen olarak her zaman Türkiye ile birlikte olduklarının altını çizdi.

Manga sözlerine şöyle son verdi: “Güçlü Türkiye, güçlü kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir.”