ALSANCAK ÇEVRESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

ALSANCAK ÇEVRESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak'ın doğusu, Girne Çevre yolunun dağ tarafı, Hasan Uzun Petrol Çemberi ile Edremit Çemberi arasındaki bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak

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ALSANCAK ÇEVRESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ...
ALSANCAK ÇEVRESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ...
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