Altı gün boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından perşembe gününe kadar havanın yağmurlu olacağı tahmininde bulundu. Hava sıcaklığının ise 26 - 29 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 - 26 Mayıs tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
-Pazartesi günü rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26 - 29 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken; rüzgar, periyodun ilk günlerinde güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazartesi fırtına şeklinde esecek.