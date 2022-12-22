Altuğra Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra yeni yıl dolayısıyla, Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti.

Altuğra, ziyaretinde çocuklara hediyeler de verdi. Altuğraya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner da eşlik etti

Altuğra ziyarette basına yaptığı açıklamada, bakanlık için çocukların kırmızı çizgi olduğunu, o nedenle çocuk acil servisi kurarak ülkede bir ilke imza attıklarını belirtti.

Altuğra, sağlık çalışanlarına özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özveriden dolayı müteşekkir olduğunu da ifade etti.

Bakanlık olarak sağlık sitemini daha da güçlendirmek için Türkiye ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Altuğra, iki ülke arasında imzalanan son protokolle çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini KKTC de yapabileceğini, bunu bekleyen çok sayıda hekim bulunduğunu, böylelikle hekim kadrolarını güçlendirerek daha hızlı sağlık hizmeti sunabileceklerini belirtti.

Çocuk Servisinde sağlık çalışanları için yeni yıl dolayısıyla resepsiyon da verildi.