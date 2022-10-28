Altuğra, Mehmetçik Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bugün Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Kanser Tarama Programı uygulamasını yerinde inceledi.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Altuğra, merkezin sorumlusu Dr. Fatma Çimen Tuğlu’dan bilgiler aldı.

Bakan Altuğra, incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamada meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde sağlık hizmetine ulaşımda dezavantajlı olan kadınlara ücretsiz olarak rahim ağzı (smear) mamografi ve gaitada gizli kan taramalarının yapıldığını söyledi.

Altuğra, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı çerçevesinde Bakanlık olarak Güzelyurt, Lefke ve İskele de ücretsiz kanser taraması yaptıklarını anlatarak amaçlarının sağlık hizmetine ulaşmada dezavantajlı olan kişilerin böylesi hizmetlerden zorluk çekmeden yararlanması olduğunu belirtti.

Güzelyurt, İskele ve Lefke de ücretsiz olarak rahim ağzı, meme ve Gaita da gizli kan taramalarının yapıldığını ve şimdiye kadar 3 kadında rahim ağzı kanseri tespit edildiğini belirtti. 3 kadının kanser olduğunu bilmeden hayatlarına devam ettiklerini ancak bu hastalıktan metastaz yapmadan erken tanı ile kurtulabileceklerini anlatan Bakan Altuğra, kanserde erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık Merkezi ziyaretinde Bakan Altuğra'ya kanser taramasına katılan kadınlar da uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bakan Altuğra'ya ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Halide Kurtarıcıoğulları ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan eşlik etti.