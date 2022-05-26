Altuğra UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 'Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 'Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Altuğra,törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezun olduktan sonra dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra edeceğini kaydetti ve sağlık alanında hizmet vermenin bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Öğrencilerin heyecanını yürekten hissettiğini kaydeden Altuğra, “Bugün önlüklerinizi giyerek yeni bir hayata başlamak için de adım atacaksınız. Beyaz önlük, hekimlik ve sağlık alanında hizmet verecek herkes için icra edeceğiniz mesleğin dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, sırdaş olmanın, aydınlığın, asaletin, saflığın, alçak gönüllü olmanın, sorumluluğun ve din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolüdür” dedi.

Öğrencilerin sağlık alanında hizmet vermenin ayrıcalık ve sorumluluğunu hissetmesini isteyen Altuğra, “Sizin için bildiklerini fedakarlıkla sizlere aktaracak, eğitiminizi veren hocalarınıza ömür boyu saygı ve sevginizi göstermeyi sakın ihmal etmeyin” dedi.

Mesleğin ahlaki ve etik değerlerine sahip çıkmanın önemine işaret eden Altuğra, “İyi bir sağlık çalışanı olmanın yanı sıra iyi birer insan olarak yetişmeniz en büyük özelliğiniz olacaktır. İyi bir insan olmak demek; sağduyulu, adil, anlayışlı, güvenilir bir kişilik sahibi olmak demektir. Yolun henüz başındasınız, inanıyorum ki, seçmiş olduğunuz mesleğinizi gönülden seven, bir an önce icra etmek için sabırsızlanan çok kıymetli öğrencilerimiz bugün beyaz önlüklerini giyecekler” diye konuştu.