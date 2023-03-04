Amcaoğlu: “21 yıldır geçirilemeyen yasa hazır”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 yılı aşkın süredir çeşitli nedenlerle bir türlü yaşama geçirilemeyen Hal Yasası’nın 13 Mart Pazartesi Meclis Genel Kurulu’na sunulacak duruma getirildiğini açıkladı.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Hal Yasası Tasarısı'nın AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de onaylandığını ve Meclis Genel Kurulu’na sunulacağını belirtti.

Olgun Amcaoğlu, “Çok çalıştık, arkadaşlarımız ve paydaşlarımız çok yoruldu ama değdi, tümüne, Meclis Komitesi’ndeki tüm üye arkadaşlara teşekkür ederim, ülkemiz kazanacak” dedi.

-21 yıldır tartışılan yasa

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“21 yıldır tartışılan hal yasası taslağı bir türlü yaşama geçirilemiyordu. Gerek toptancılar, gerek üreticiler, gerekse yerel yönetimler ve genel siyaset arasında uzlaşı sağlanamıyordu. Bir yıldan beri sürdürdüğümüz çalışmalar sonrasında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, bilimsel araştırmalar eşliğinde bütün paydaşların isteklerini ve murat ettiklerini bir noktaya getirmeyi başardık.”

Amcaoğlu, göreve geldikleri yaklaşık 9 ay öncesinden beri üzerinde çalıştıkları Hal Yasa Tasarısı'nın 13 Mart Pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu gündeminde olacağını kaydetti.

-"Her bölgede ayrı ayrı 2 bin istihdam yaratılacak"

Bakan Amcaoğlu, şunları ifade etti:

“Bu yasanın ülkemize, üreticimize, en başta da tüm tüketicilere sağlayacağı temel kazanımlar çok önemlidir. Örneğin, halk sağlığı ve gıda güvenliği anlamında çok daha denetimli bir yapıya kavuşacağız. Tarımsal ürünlerin izlenmesi, denetlenmesi ve aynı zamanda kayıt dışılığın kayıt altına girmesi artık hayal olmaktan çıkmıştır. Gerek vergi anlamında, gerekse benzer devlet gelirlerinde çok ciddi, kayda değer bir artış olacaktır. Yaş sebze ve meyve ve daha sonra et ve süt ürünleri gibi tüm ürünlerle yapılan ticaret, yüzde yüzü kayıt altına girecektir. Tarım ürünlerindeki kaçakçılığın ve pahalılığın önüne geçilecek, denetlenmesi sağlanacaktır. Yapılacak hallerin her bölgeye yaklaşık 2 biner istihdam yaratması söz konusudur. Ayrıca bir çok iş alanı ve farklı iş kolları ortaya çıkacaktır. Tarımsal üretim bağlamında çok daha güvenilir, geleceği görebilen bir sistem kurulacağından, tarımsal üretim artacak, ürün çeşitliliği çoğalacak, hal bölgelerinde ekonomik bir gelişme olacaktır. Kırsal bölgelerde yeni sistemin gelmesiyle beraber öngörülebilirlik ve ekonomik katma değer yükseleceğinden, kırsal bölgelerde istihdam artışı çok değerli bir gelişme olarak karşımıza çıkacaktır.”

-"Bir yıl içinde haller kurulacak"

“Hal Yasası geçtikten sonra ihaleye çıkılacak ve bir yıl içerisinde, tespit edilen yerlerde haller kurulacak” diyen Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Komitede görev alan Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Fide Kürşat ile toplantılara katkı koyan UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’e, Tarım Bakanlığı bürokratlarına, Ziraat Mühendisleri Odası’na, üretici örgütlerimize, toptancılarımıza, seracılarımıza ve katkı koyan herkese çok teşekkür ederim”