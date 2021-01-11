Ankara'da ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda "Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Toplumlar arası görüşmeler süreci diye bir süreç söz konusu değildir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir." dedi.

Ertuğruloğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs konusunda federasyonu görüşmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Toplumlar arası görüşmeler süreci diye bir süreç söz konusu değildir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir. Egemen eşitlikten bahsediyorsak, egemen eşitlik derken federasyon hedeflemek zaten siyaset bilimine aykırıdır. Federasyonda egemenlik yoktur." diye konuştu.

Ertuğruloğlu, egemen halkların federasyon kurmayacağını belirterek, "Egemen halklar egemen devlet sahibi olarak bir ortaklık kurulacaksa, konfederasyondur. Dolayısıyla federasyon görüşme diye bir olasılık söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5+1 toplantılarının hedefinin federasyon dışında "neyin görüşüleceğinin ortaya çıkması" olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, bunun iki devletin varlığı ve egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini dile getirdi.

Ertuğruloğlu, bu konuda ortak vizyon olması durumunda sürecin bir şansı olabileceğinin altını çizerek, Kıbrıs konulu 5+1 gayrı resmi toplantısı öncesinde bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'a verilecek mesajın da bu doğrultuda olacağını ifade etti.

Bakan Ertuğruloğlu, "Crans Montana'da bırakıldığı yerden devam yoktur, söz konusu değildir. Hep ifade edilmiştir. Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı netice beklemek doğru değildir." dedi.

Türk tarafının iyi niyetiyle ve görüşme sürecine olan bağlılığıyla 52 yılı bu yönde harcadıklarına işaret eden Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Bütün müzakere süreçlerinde uluslararası camianın gündeme getirdiği anlaşma modeline Türk tarafının olumlu bakarak ama her defasında da Rum tarafının reddettiği süreçlerden geldik. Bütün süreç Türk tarafının iyi niyetiyle gündeme gelmiştir, 5+1 önerisi de aynıdır, Türk tarafının önerisidir. Ama artık boşa harcayacak 52 yılımız yok. Boşa harcayacak bir yılımız da yok. Ortak vizyon var mı yok mu? Bu ortak vizyon da iki ayrı egemen devletin egemen eşitliği zeminidir. Bu varsa konuşulur. Bu yoksa beraber oturup ana vatanımızda izleyeceğimiz yola beraber karar vereceğiz. Ulusal davada beraber karar verilir."

ÇAVUŞOĞLU

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ise Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeleriyle daha sağlıklı ve pozitif bir atmosferde ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Daha önce de KKTC Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Ertuğruloğlu'yla ikili ilişkileri görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının beklentilerinin karşılanması için yeni kurulan hükümetle de yakın iş birliği yürüteceğini ve Kıbrıs müzakereleri bağlamında taraflar arasındaki temasların artacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçte olunduğunu altını çizerek, "52 yıldır müzakereler yapıldı. Her seferinde Rum kesiminin siyasi eşitliği benimsemesi, dahası hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istememesi sebebiyle bu müzakerelerden bir sonuç çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve KKTC'nin savunduğu iki devletli çözüm önerisinin daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis tarafından da dile getirildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Gerçekçi olmak gerekir, 52 yıl biz iyi niyetle federasyon için müzakere yaptık ama olmadı. Olmayacak olanı zorlamanın da hiçbir anlamı yok." dedi.

Çavuşoğlu, Crans Montana'da yürütülen müzakerelere değinerek, "Burada kaldığımız noktadan müzakerelere devam etmeyeceğiz. 5 artı BM toplantısı kapsamında, yeni bir müzakere zemini var mı yok mu ve artık federasyon üzerinden müzakere yapmayacağımıza göre, neyi müzakere yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

KAPALI MARAŞ

Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ın açılma sürecine ilişkin KKTC Dışişleri Bakanlığının himayesinde yürütülen çalışmalar bağlamında önce kamu alanlarının açıldığını, envanter çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

"Türkiye olarak bu çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diyen Çavuşoğlu, KKTC'nin söz konusu çalışmalarından Rum yönetiminin rahatsız olduğunu ancak Rum halkının memnuniyet duyduğunu vurguladı.

DOĞU AKDENİZ

Mevkidaşıyla Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB liderlerine bir konferans teklifinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu çerçevede, Türkiye'nin konferans konusundaki önerilerini ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ın katılımı konusunda da 'ya iki taraf da bu konferansa katılsın, KKTC katılmayacaksa Rum tarafının katılmasına izin vermeyiz' dedik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, konferansta hakça paylaşımın konuşulacağını, bu nedenle iki tarafın da katılmasının en sağlıklı seçenek olduğunun altını çizdi.

Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceklerine işaret eden Çavuşoğlu, konferansta düşünce ve tezlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

YUNANİSTAN'LA İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Çavuşoğlu, Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin tekrar başlatılmasıyla ilgili "Biz her zaman önkoşulsuz bir şekilde istikşafi görüşmeleri tekrar başlatmaya hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

Yunanistan'ın Mısır'a giderek bir anlaşma yaptığını ve Atina'nın Oruç Reis gemisinin o dönemki faaliyet alanında olduğu sürece istikşafi görüşmelere başlayamayacaklarını söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Gemi, oradaki çalışmalarını tamamladı, başka bir alanda faaliyetlerine başlıyor, yeni alanda faaliyetler yaklaşık 6 ay sürecek. Yunanistan'ın şu anda elinde başka bir mazeret de yok." diye konuştu.

AB'YLE İLİŞKİLER

Gerçekleştirilen İspanya ve Portekiz ziyareti ardından Pakistan ve Brüksel ziyareti gerçekleştireceğini bildiren Çavuşoğlu, "Portekiz ve İspanya'yla Türkiye-AB ilişkilerini görüştük. Biz Türkiye olarak, daha sağlıklı, daha pozitif bir atmosferde AB ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Aynı samimiyetin ve kararlılığın hem Portekiz hem de İspanya'da olduğunu gördük ve mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Portekiz dönem başkanlığında AB ile temasların artacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu ay içinde Türkiye ziyareti gerçekleştireceğini söyledi.

Çavuşoğlu, İspanya ve Portekiz'le olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki ülkeyle de hükümetler arası zirve mekanizmamız var. İki ülkeyle de bu zirve toplantılarının ev sahipliği sırası bizde. Her iki ülke de bu yılın ikinci yarısında bu zirveleri Türkiye'de gerçekleştirmeye hazır. Bunun hazırlıklarını başlattık. Müzakere ettiğimiz anlaşmalar var. Diğer taraftan zirve öncesi yapacağımız toplantılar var, diğer bakanlarımız bir araya gelecek. Ayrıca zirve öncesi gerçekleştireceğimiz bir ortak ekonomik komisyon toplantısı var."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yarın AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle önce ben bir araya geleceğim, sonra da Cumhurbaşkanımızın onları kabul etmesi planlanıyor. Bu şekilde yoğun diplomasimizi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 2021, Türk dış politikasının şahlanış yılı olacak." diye konuştu.

PAKİSTAN ZİYARETİ

Zirve marjında iş forumları gerçekleştirileceğini de belirten Çavuşoğlu, Avrupa dışındaki bölgelerdeki ülkelerle ilişkilere ilişkin de açıklama yaptı.

Bu kapsamda yarın Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Çavuşoğlu, burada Türkiye-Pakistan-Azerbaycan üçlü toplantısının yapılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ikili bir görüşme yapacağını söyledi.

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen görüşmelere de değinen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız yılbaşından sonra Türk cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz toplantılar ve ziyaretler ele alındı." dedi.

Türkmenistan ile hem ikili ziyaretlerin hem de Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan ve Türkiye-Türkmenistan-Afganistan üçlü zirvelerinin ele alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Martta da Özbekistan'a bir ziyaretimiz olacak. İlişkilerimizi geliştirmek konusunda en üst düzeyde kararlılık var." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türk dünyasıyla, Asya ülkeleriyle, Afrika'yla ve Latin Amerika'yla ilişkilerin geliştirileceğinin altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 16:03