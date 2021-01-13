Antik Limanda temizlik

Girne Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, dün sabah saatlerinde Girne Antik Liman bölgesinde deniz içerisinde kirlilik oluşturan çeşitli atıkları temizleme çalışması yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, temizlik ekipleri deniz içine girerek, su yüzünde bulunan birçok atık, (naylon, pet ve cam şişe, tahta vb.) topladı.

Bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için bölgede bulunan ve ziyaret edenlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, temiz bir çevre için vatandaşlardan ve bölgedeki tekne sahiplerinden çevreyi kirletmeme konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.