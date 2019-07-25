Araç ve malzeme satışı yapılacaK

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla araç ve malzeme satışı yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarında, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Orman Dairesi atölyesinde ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bulunan çeşitli tip araç ve malzemeler, açık artırma ve peşin parayla, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihinde satışa sunulacak.

Malzemelerin satış tarih ve yerleri şöyle:

“6 Ağustos Salı günü saat 10:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Makinist Garajı yanında iki adet salon araç satışı yapılacak.

7 Ağustos Çarşamba günü saat 09:30’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında çeşitli tip araç, motosiklet, yedek parça, HEK motor blokları satışı yapılacak.

8 Ağustos Perşembe günü saat 09:30’da Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Orman Dairesi Atölyesinde dozer satışı yapılacak; saat 11:00’de Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde traktör, beyler ve tarım aletleri satışı yapılacak.”

