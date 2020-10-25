İskele’de dün gece trafik denetimi sırasında “ateşli silah ve patlayıcı madde taşımaktan” bir kişi hakkında işlem yaptı.
Polisin açıklamasına göre, Dokuz Evler mevkiinde dün akşam 21.00 sıralarında C.N.’nin (E-60) yönetiminde bulunan araçta, adına kayıtlı iki av tüfeği ile 28 adet canlı av tüfeği fişeğini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.
Aracında av tüfeği bulundu
İskele’de dün gece trafik denetimi sırasında “ateşli silah ve patlayıcı madde taşımaktan” bir kişi hakkında işlem yaptı.
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