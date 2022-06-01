Arapköy’de iş kazası…37 yaşındaki Mustafa Kocabaşoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi

Arapköy’de, öğlen saatlerinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, Çatalköy’de sakin Mustafa Kocabaşoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“01.06.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Arapköy’de Laden Sokak üzerinde, Çatalköy’de sakin Mustafa KOCABAŞOĞLU (E-37), kullanımındaki kazıcı yükleyici araç (kepçe) ile yapımı devam eden bir inşaatın çevre taş duvarının toprak dolgusunu yaptığı sırada, taş duvarın yıkılması sonucu yaklaşık 6 metre derinliğe aracın devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”