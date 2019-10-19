Arhun ailesinin acı günü

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Tenten Cips ve Kuruyemişleri sahibi Metin Arhun, Özmerhan Group sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Arhun ve Orta Eğitim öğretmeni Arzu Arhun Topcu’nun kıymetli babası, saygıdeğer işadamı Türkay Arhun, geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sonucu sabaha karşı saat 04.15’de yaşama veda etti.

Türkay Arhun başarılı bir işadamı olmasının yanı sıra, her biri kendi alanında büyük başarılara imza atmış 4 kıymetli evlat, 7 torun ve 1 torun çocuğu sahibiydi.

Arhun’un cenazesi yarın İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakiben, Lefkoşa kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.