Arıklı: "Azerbaycan ilk olarak bizim elimizi tutmalı"

Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan Yükseliş Partisi yetkilileri ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, bugün Azerbaycan Yükseliş Partisi yetkililerini makamında kabul etti. Yükseliş Partisi Başkanı Anar Asadli, Başkan birinci yardımcısı Bahram İsmailov ve Başkan Yardımcısı Gülşen Haciyeva ile görüşen Arıklı, özellikle Azerbaycan'ın KKTC’yi tanıması konusuna vurgu yaptı. Parti yetkilileri çalışmaları hakkında Arıklı’ya bilgi verirken kabulden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada KKTC’nin yaşadığı bu zor günlerde Azerbaycan'daki güçlü bir ekipi yanlarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Arıklı, şunları kaydetti:

"Özellikle KKTC’nin federasyon tezini bir kenara bırakıp iki devletli ve bölgeli tezle ilgili mesaj verilmesinin önemi büyüktür. Bu bağlamda dost ve kardeş ülkelerin yardım elini uzatması gerekiyor. Tanıyabilen ülkeler bizi tanımalı, tanımayan ülkeler ise izolasyonun kalkması için çaba harcamalıdır...

Uluslararası arenada desteğe ihtiyacımız var. Azerbaycan ilk olarak bizim elimizi tutmalı. KKTC, Türkiye’den sonra kurulan ikinci büyük devlettir ve varlığını sürdürüyor. Biz bekliyoruz ki soydaş ülkeler bizimle el sıkışsın, uluslararası arenada ve BM’de destek verilmesini bekliyoruz. Bu ülkelerin başında da Azerbaycan geliyor. Azerbaycan’ın bize uzatacağı yardım eli çok önemlidir, siyasi yardımınıza ihtiyacımız var.

Beklentimiz KKTC’yi tanıyan ilk ülkenin Azerbaycan olmasıdır. Bizler sizlerle aynı düşüncelere ve aynı fikirlere sahibiz. Aramızda sınır olmamalı, oğuz birliği yapmalıyız ve Türkçe konuşan ülkeler birliğini bir an önce gerçek yapmamız gerekiyor. Fikir birliği ve gönül birliğimiz var. Bu her engeli aşar..."