Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Teşkilatı, Lefkoşa ilçesindeki örgüt başkanları ve örgüt yönetim kurulu üyelerinin tanıtımı için Yakındoğu Üniversitesi Büyük Salon’da etkinlik düzenledi.



YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, YDP’nin hedefinin, iktidara gelmeleri halinde hak ve adalete dayalı bir sistem kurmak olduğunu söyledi.



Arıklı, "Bizim kitabımızda ırkçılık, ayrımcılık, bölücülük yoktur. Biz KKTC kimliği taşıyan herkesi Cenabı Allah'ın kutsal bir emaneti olarak kabul ediyoruz" dedi.



BERTAN



Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise, YDP’nin hedefinin iktidar olmak olduğunu belirtti, bazı YDP’li örgüt başkanlarının bazı siyasi partiler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.



Zaroğlu, "İnsanları artık para ile tehdit ve şantaj ile ne kandırabilir ne de korkutabilirsiniz. Sizin devriniz geçti. Yeni devrin adı, hak ve adalete dayalı YDP devridir" dedi.



BÜYÜKYILMAZ



YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz da, enerjisi bol olan bir parti olduklarını, hedef koyup çalışmak gerektiğini kaydetti.



DALGIÇ



Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç, çok kısa bir süre içerisinde Lefkoşa İlçesi’nde 2 bin üyeye ulaşmayı öngördüklerini, “parti olarak hedeflerinin, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmak olduğunu” ifade etti.



Örgüt tanıtım toplantısı, 130 örgüt başkanı ve yönetim kurulu üyesine parti rozetinin takılması ile sona erdi.

